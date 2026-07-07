Зверев — единственный игрок, дошедший до четвертьфиналов на каждом из трёх ТБШ в 2026 году

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал единственным игроком, которому в сезоне-2026 удалось дойти до четвертьфиналов в одиночном разряде на каждом из трёх турниров «Большого шлема».

Сегодня, 7 июля, Зверев вышел в четвертьфинал Уимблдона-2026. В матче 1/8 финала Зверев (2) со счётом 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6) одолел 14-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку (13).

Напомним, на Australian Open — 2026 Зверев дошёл до полуфинала, где уступил будущему чемпиону Карлосу Алькарасу. На «Ролан Гаррос» Александр завоевал титул.

За выход в полуфинал травяного мэйджора Зверев сразится с седьмой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем (6).