Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев — единственный игрок, дошедший до четвертьфиналов на каждом из трёх ТБШ в 2026 году

Зверев — единственный игрок, дошедший до четвертьфиналов на каждом из трёх ТБШ в 2026 году
Комментарии

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал единственным игроком, которому в сезоне-2026 удалось дойти до четвертьфиналов в одиночном разряде на каждом из трёх турниров «Большого шлема».

Сегодня, 7 июля, Зверев вышел в четвертьфинал Уимблдона-2026. В матче 1/8 финала Зверев (2) со счётом 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6) одолел 14-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку (13).

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2026, вторник. 17:50 МСК
Иржи Легечка
14
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		5 6 6 6
6 		7 3 7 8
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Напомним, на Australian Open — 2026 Зверев дошёл до полуфинала, где уступил будущему чемпиону Карлосу Алькарасу. На «Ролан Гаррос» Александр завоевал титул.

За выход в полуфинал травяного мэйджора Зверев сразится с седьмой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем (6).

Расписание матчей Уимблдона-2026 (мужчины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (мужчины)
Материалы по теме
Джокович потерял сет в 1/4 финала Уимблдона — 1:1! Синнер, Гауфф и Мухова победили. LIVE!
Live
Джокович потерял сет в 1/4 финала Уимблдона — 1:1! Синнер, Гауфф и Мухова победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android