Зверев — единственный игрок, дошедший до четвертьфиналов на каждом из трёх ТБШ в 2026 году
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал единственным игроком, которому в сезоне-2026 удалось дойти до четвертьфиналов в одиночном разряде на каждом из трёх турниров «Большого шлема».
Сегодня, 7 июля, Зверев вышел в четвертьфинал Уимблдона-2026. В матче 1/8 финала Зверев (2) со счётом 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6) одолел 14-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку (13).
Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2026, вторник. 17:50 МСК
14
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
1 : 3
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|3
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3
Александр Зверев
А. Зверев
Напомним, на Australian Open — 2026 Зверев дошёл до полуфинала, где уступил будущему чемпиону Карлосу Алькарасу. На «Ролан Гаррос» Александр завоевал титул.
За выход в полуфинал травяного мэйджора Зверев сразится с седьмой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем (6).
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