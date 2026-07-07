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Янник Синнер, Уимблдон-2026: результаты 7 июля, следующий соперник, путь до титула

Янник Синнер, Уимблдон-2026: результаты 7 июля, следующий соперник, путь до титула
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Сегодня, 7 июля, четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продолжил свой путь к защите титула на Уимблдоне-2026, он успешно преодолел четвертьфинал соревнований. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Янника Синнера.

Результаты Янника Синнера на Уимблдоне-2026 на 7 июля:

  • первый круг. Янник Синнер (Италия, 1) – Миомир Кецманович (Сербия) – 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3;
  • второй круг. Янник Синнер (Италия, 1) – Нуну Боржеш (Португалия) – 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4;
  • третий круг. Янник Синнер (Италия, 1) – Дженсон Бруксби (США) – 6:4, 6:3, 6:4;
  • четвёртый круг. Янник Синнер (Италия, 1) – Синтаро Мочизуки (Япония, Q) – 6:3, 7:6 (7:0), 6:3;
  • 1/4 финала. Янник Синнер (Италия, 1) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 7:5, 7:6 (7:4), 6:3.

Следующий матч Янника Синнера на Уимблдоне-2026:

  • полуфинал. Янник Синнер (Италия, 1) – Новак Джокович (Сербия, 7)/Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3).

Потенциальный путь Янника Синнера к титулу на Уимблдоне-2026:

  • финал. Александр Зверев (Германия, 2).
Расписание матчей Уимблдона-2026 (мужчины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (мужчины)
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