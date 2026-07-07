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Маттео Берреттини сообщил, что у него диагностировали хронические боли в бедре

Маттео Берреттини сообщил, что у него диагностировали хронические боли в бедре
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини сообщил, что после Уимблдона у него диагностировали хронические боли в бедре. Из-за этого итальянцу придётся пропустить несколько турниров.

«Всем привет! Хочу поделиться новостями: к сожалению, я не смогу принять участие в турнирах в Гштааде и Кицбюэле. После консультации с врачом и моей командой выяснилось, что у меня хронические боли в бедре. Мне порекомендовали сняться с соревнований и взять паузу, чтобы успеть подготовиться к американской серии. Спасибо за вашу постоянную поддержку, увидимся на харде!» – написал Берреттини на своей странице в социальной сети.

На Уимблдонском турнире Берреттини дошёл до третьего круга, но проиграл болгарскому теннисисту Григору Димитрову со счётом 3:6, 4:6, 6:3, 7:5, 3:6.

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 20:25 МСК
Григор Димитров
146
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 5 6
3 		4 6 7 3
             
Маттео Берреттини
51
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
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