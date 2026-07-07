Маттео Берреттини сообщил, что у него диагностировали хронические боли в бедре

Итальянский теннисист Маттео Берреттини сообщил, что после Уимблдона у него диагностировали хронические боли в бедре. Из-за этого итальянцу придётся пропустить несколько турниров.
«Всем привет! Хочу поделиться новостями: к сожалению, я не смогу принять участие в турнирах в Гштааде и Кицбюэле. После консультации с врачом и моей командой выяснилось, что у меня хронические боли в бедре. Мне порекомендовали сняться с соревнований и взять паузу, чтобы успеть подготовиться к американской серии. Спасибо за вашу постоянную поддержку, увидимся на харде!» – написал Берреттини на своей странице в социальной сети.
На Уимблдонском турнире Берреттини дошёл до третьего круга, но проиграл болгарскому теннисисту Григору Димитрову со счётом 3:6, 4:6, 6:3, 7:5, 3:6.
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- 7 июля 2026
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