Оже-Альяссим — Джокович: Новак проиграл второй сет матча в 1/4 финала Уимблдона-2026

Завершился второй сет матча 1/4 финала Уимблдона-2026, в котором 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» восьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сражается с четвёртой ракеткой мира из Канады Феликсом Оже-Альяссимом. Вторую партию со счётом 6:3 выиграл Оже-Альяссим, тем самым сравняв счёт поединка (1:1 по сетам).
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Второй сет поединка продлился 41 минуту. В её рамках Оже-Альяссим реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. Джокович не смог реализовать два заработанных.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Феликс Оже-Альяссим в 1/4 финала Уимблдона-2026.
Победитель матча Джокович — Оже-Альяссим сразится с первой ракеткой мира, действующим чемпионом турнира Янником Синнером (Италия) в полуфинале Уимблдона-2026.
- 7 июля 2026
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