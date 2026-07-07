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«В глубине души я верю». Осака — о возможности выиграть ТБШ

«В глубине души я верю». Осака — о возможности выиграть ТБШ
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Четырёхкратная чемпионка ТБШ Наоми Осака призналась, что всё ещё верит в возможность победы на турнире «Большого шлема».

Ранее в матче четвертьфинала Уимблдона Наоми проиграла чешке Каролине Муховой со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 18:10 МСК
Наоми Осака
14
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

— Чувствуете ли вы, уезжая отсюда, что стали ближе к победе на турнире «Большого шлема»?
— Это сложный вопрос. Я знаю, что мои результаты этого не показывают. Но каждый раз, когда я выхожу на корт турнира «Большого шлема», моя цель — победить. Конечно, в прошлом году я дошла до полуфинала US Open. Мне так отчаянно хотелось попасть в финал, получить этот шанс. Однако Аманда [Анисимова] тогда сыграла просто невероятно. Честно говоря, я даже не злилась, что она победила. В этот раз мне немного обиднее, потому что я чувствую, что могла бы сделать гораздо больше. Наверное, стоит искать в этом позитив: я дошла до четвертьфинала и чувствую, что как игрок могу ещё очень сильно прибавить. В глубине души я верю, что у меня всё ещё есть возможность выиграть «Шлем», – сказала Осака на пресс-конференции.

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