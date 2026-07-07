«В глубине души я верю». Осака — о возможности выиграть ТБШ

Четырёхкратная чемпионка ТБШ Наоми Осака призналась, что всё ещё верит в возможность победы на турнире «Большого шлема».

Ранее в матче четвертьфинала Уимблдона Наоми проиграла чешке Каролине Муховой со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

— Чувствуете ли вы, уезжая отсюда, что стали ближе к победе на турнире «Большого шлема»?

— Это сложный вопрос. Я знаю, что мои результаты этого не показывают. Но каждый раз, когда я выхожу на корт турнира «Большого шлема», моя цель — победить. Конечно, в прошлом году я дошла до полуфинала US Open. Мне так отчаянно хотелось попасть в финал, получить этот шанс. Однако Аманда [Анисимова] тогда сыграла просто невероятно. Честно говоря, я даже не злилась, что она победила. В этот раз мне немного обиднее, потому что я чувствую, что могла бы сделать гораздо больше. Наверное, стоит искать в этом позитив: я дошла до четвертьфинала и чувствую, что как игрок могу ещё очень сильно прибавить. В глубине души я верю, что у меня всё ещё есть возможность выиграть «Шлем», – сказала Осака на пресс-конференции.