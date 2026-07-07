«Я просто старею». Осака ответила на вопрос о проблемах со здоровьем

14-я ракетка мира Наоми Осака ответила на вопрос, всё ли в порядке с её лодыжкой. Ранее четырёхкратная чемпионка ТБШ проиграла чешке Каролине Муховой в четвертьфинале Уимблдона со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

— С вашей лодыжкой всё в порядке?

— Дело не в лодыжке. Я просто старею (смеётся). У меня подошвенный фасциит. По крайней мере, мы предполагаем, что это он. С лодыжками у меня всё всегда в порядке, они у меня на самом деле очень гибкие. Спасибо, что спросили, – сказала Осака на пресс-конференции.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.