«Я просто старею». Осака ответила на вопрос о проблемах со здоровьем
Поделиться
14-я ракетка мира Наоми Осака ответила на вопрос, всё ли в порядке с её лодыжкой. Ранее четырёхкратная чемпионка ТБШ проиграла чешке Каролине Муховой в четвертьфинале Уимблдона со счётом 6:7 (4:7), 4:6.
Уимблдон (ж). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 18:10 МСК
14
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
9
Каролина Мухова
К. Мухова
— С вашей лодыжкой всё в порядке?
— Дело не в лодыжке. Я просто старею (смеётся). У меня подошвенный фасциит. По крайней мере, мы предполагаем, что это он. С лодыжками у меня всё всегда в порядке, они у меня на самом деле очень гибкие. Спасибо, что спросили, – сказала Осака на пресс-конференции.
Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 июля 2026
-
22:46
-
22:42
-
22:39
-
22:21
-
22:13
-
21:57
-
21:41
-
21:40
-
21:34
-
21:24
-
21:21
-
21:05
-
20:51
-
20:49
-
20:34
-
20:30
-
20:11
-
19:52
-
19:29
-
19:16
-
19:06
-
18:59
-
18:41
-
18:28
-
18:20
-
17:56
-
17:51
-
17:28
-
17:16
-
17:13
-
16:49
-
15:20
-
14:30
-
14:26
-
13:53