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«Я просто старею». Осака ответила на вопрос о проблемах со здоровьем

«Я просто старею». Осака ответила на вопрос о проблемах со здоровьем
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14-я ракетка мира Наоми Осака ответила на вопрос, всё ли в порядке с её лодыжкой. Ранее четырёхкратная чемпионка ТБШ проиграла чешке Каролине Муховой в четвертьфинале Уимблдона со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 18:10 МСК
Наоми Осака
14
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

— С вашей лодыжкой всё в порядке?
— Дело не в лодыжке. Я просто старею (смеётся). У меня подошвенный фасциит. По крайней мере, мы предполагаем, что это он. С лодыжками у меня всё всегда в порядке, они у меня на самом деле очень гибкие. Спасибо, что спросили, – сказала Осака на пресс-конференции.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.

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