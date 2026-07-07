«Меня не волнует, что в матчах Синнера». Джокович поругался с судьёй игры с Оже-Альяссимом

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович остался крайне недоволен решением супервайзера его матча с четвёртой ракеткой мира из Канады Феликсом Оже-Альяссимом в 1/4 финала Уимблдона-2026 закрыть крышу в третьем сете поединка (в 19:40 по местному времени).
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Джокович вызвал супервайзера на корт и высказал ей претензии.
Фото: скриншот из трансляции
«На днях вы не хотели закрывать её до 20:30. А теперь хотите закрыть. Вы не хотите дотянуть до 20:30? Мы можем сыграть ещё целый сет на открытом воздухе. У нас турнир на открытых кортах.
(Супервайзер что-то неразборчиво сказал про Янника Синнера). Меня не волнует, что происходит в матчах Янника. Я сейчас говорю о нашем матче. Вы помните первый круг? Тогда вы не закрывали крышу где-то до 20:20. А теперь хотите закрыть её в 19:40. Где последовательность?
Вы так гордитесь своими правилами, но сами не придерживаетесь вообще никаких правил. Вы понятия не имеете, какое правило действует», — сказал Джокович.
Отметим, что Оже-Альяссим также был против закрытия крыши на стадионе.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Феликс Оже-Альяссим в 1/4 финала Уимблдона-2026.
- 7 июля 2026
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