Джокович оштрафован почти на € 7 тыс. за мат в матче с Сафиуллиным на Уимблдоне-2026

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович был оштрафован на € 6,6 тыс. за использование нецензурной брани в матче четвёртого круга Уимблдона-2026, сообщает журналист Михал Самульски.

Во встрече 1/8 финала на Уимблдоне Джокович со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3 обыграл 132-ю ракетку мира из России Романа Сафиуллина. По ходу этого матча судья на вышке объявил Джоковичу официальное предупреждение. Это произошло после того, как Новак выкрикнул нецензурное слово и ряд сербских ругательств при счёте 0:2 в третьем сете.

Отметим, что подобные же штрафы на Уимблдоне получили Жоао Фонсека, Хуберт Хуркач, Корентен Муте, Танаси Коккинакис и другие.