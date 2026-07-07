Джокович оштрафован почти на € 7 тыс. за мат в матче с Сафиуллиным на Уимблдоне-2026
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович был оштрафован на € 6,6 тыс. за использование нецензурной брани в матче четвёртого круга Уимблдона-2026, сообщает журналист Михал Самульски.
Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 15:40 МСК
132
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
1 : 3
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|3
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|6
|3
|6
8
Новак Джокович
Н. Джокович
Во встрече 1/8 финала на Уимблдоне Джокович со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3 обыграл 132-ю ракетку мира из России Романа Сафиуллина. По ходу этого матча судья на вышке объявил Джоковичу официальное предупреждение. Это произошло после того, как Новак выкрикнул нецензурное слово и ряд сербских ругательств при счёте 0:2 в третьем сете.
Отметим, что подобные же штрафы на Уимблдоне получили Жоао Фонсека, Хуберт Хуркач, Корентен Муте, Танаси Коккинакис и другие.
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