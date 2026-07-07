«У меня не было энергии». Осака — о поражении в четвертьфинале Уимблдона

Четырёхкратная чемпионка ТБШ Наоми Осака прокомментировала своё поражение от чешки Каролины Муховой в четвертьфинале Уимблдона. Матч закончился со счётом 6:7 (4:7), 4:6.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
— Это был очень тяжёлый поединок для меня. Думаю, я могу попытаться найти в этом позитивные моменты, и это мой образ мышления.
— Какие позитивные моменты вы можете извлечь из сегодняшнего матча? И из турнира в целом?
— Что касается турнира в целом, это самое дальнее, куда я здесь доходила (на Уимблдоне. — Прим. «Чемпионата»). Это позитивный момент для меня. Очевидно, я хотела бы пройти намного дальше. Что касается сегодняшнего дня, если я думаю о своём сегодняшнем матче, мне очень трудно сразу придумать что-то позитивное. Трудно, потому что в прошлом матче я играла очень хорошо, а сегодня, мне кажется, я совсем не играла хорошо и у меня не было энергии. Счёт был довольно неплохим для того, что это было, я думаю, – сказала Осака на пресс-конференции.
- 7 июля 2026
-
22:46
-
22:42
-
22:39
-
22:21
-
22:13
-
21:57
-
21:41
-
21:40
-
21:34
-
21:24
-
21:21
-
21:05
-
20:51
-
20:49
-
20:34
-
20:30
-
20:11
-
19:52
-
19:29
-
19:16
-
19:06
-
18:59
-
18:41
-
18:28
-
18:20
-
17:56
-
17:51
-
17:28
-
17:16
-
17:13
-
16:49
-
15:20
-
14:30
-
14:26
-
13:53