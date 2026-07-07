Оже-Альяссим — Джокович: Новак вышел вперёд по сетам в матче 1/4 финала Уимблдона-2026

Завершился третий сет матча 1/4 финала Уимблдона-2026, в котором 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» восьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сражается с четвёртой ракеткой мира из Канады Феликсом Оже-Альяссимом. Третью партию со счётом 6:3 выиграл Джокович. Теперь он ведёт 2:1 по сетам в данном поединке.

Третий сет матча продлился 1 час и 2 минуты. В этой партии закрыли крышу на стадионе. Джокович реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных, Оже-Альяссим не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Феликс Оже-Альяссим в 1/4 финала Уимблдона-2026.

Победитель матча Джокович — Оже-Альяссим сразится с первой ракеткой мира, действующим чемпионом турнира Янником Синнером (Италия) в полуфинале Уимблдона-2026.