Оже-Альяссим — Джокович: Новак вышел вперёд по сетам в матче 1/4 финала Уимблдона-2026

Завершился третий сет матча 1/4 финала Уимблдона-2026, в котором 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» восьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сражается с четвёртой ракеткой мира из Канады Феликсом Оже-Альяссимом. Третью партию со счётом 6:3 выиграл Джокович. Теперь он ведёт 2:1 по сетам в данном поединке.
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|3
|6 3
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|3
|6
|6 1
Третий сет матча продлился 1 час и 2 минуты. В этой партии закрыли крышу на стадионе. Джокович реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных, Оже-Альяссим не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Феликс Оже-Альяссим в 1/4 финала Уимблдона-2026.
Победитель матча Джокович — Оже-Альяссим сразится с первой ракеткой мира, действующим чемпионом турнира Янником Синнером (Италия) в полуфинале Уимблдона-2026.
- 7 июля 2026
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