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14 чемпионов турниров «Большого шлема» не смогли дойти до 1/4 финала Уимблдона-2026

14 чемпионов турниров «Большого шлема» не смогли дойти до 1/4 финала Уимблдона-2026
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В Лондоне, Англия, завершился четвёртый круг мужского и женского Уимблдона-2026. По его итогам в сетках одиночного разряда соревнований осталось лишь пять чемпионов турниров «Большого шлема» (трое у мужчин и двое – у женщин).

  • Новак Джокович (Сербия);
  • Янник Синнер (Италия);
  • Александр Зверев (Германия);
  • Наоми Осака (Япония);
  • Кори Гауфф (США).

Отметим, что Уимблдон-2026 начинался с 19 чемпионов мэйджоров в сетках одиночных разрядов (шестеро мужчин и 13 женщин). Во второй круг турнира не сумели пробиться сразу пятеро из них (Серена Уильямс, Стэн Вавринка, Марин Чилич, Бьянка Андрееску, Эмма Радукану), в третий – ещё двое (Мирра Андреева и Софья Кенин), в четвёртый – четверо (Ига Швёнтек, Даниил Медведев, Елена Рыбакина, Елена Остапенко), в 1/4 финала — ещё трое (Мэдисон Киз, Барбора Крейчикова и Арина Соболенко).

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