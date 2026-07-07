14 чемпионов турниров «Большого шлема» не смогли дойти до 1/4 финала Уимблдона-2026

В Лондоне, Англия, завершился четвёртый круг мужского и женского Уимблдона-2026. По его итогам в сетках одиночного разряда соревнований осталось лишь пять чемпионов турниров «Большого шлема» (трое у мужчин и двое – у женщин).

Новак Джокович (Сербия);

Янник Синнер (Италия);

Александр Зверев (Германия);

Наоми Осака (Япония);

Кори Гауфф (США).

Отметим, что Уимблдон-2026 начинался с 19 чемпионов мэйджоров в сетках одиночных разрядов (шестеро мужчин и 13 женщин). Во второй круг турнира не сумели пробиться сразу пятеро из них (Серена Уильямс, Стэн Вавринка, Марин Чилич, Бьянка Андрееску, Эмма Радукану), в третий – ещё двое (Мирра Андреева и Софья Кенин), в четвёртый – четверо (Ига Швёнтек, Даниил Медведев, Елена Рыбакина, Елена Остапенко), в 1/4 финала — ещё трое (Мэдисон Киз, Барбора Крейчикова и Арина Соболенко).