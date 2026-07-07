Карлос Алькарас задал вопрос о матче Джоковича с Оже-Альяссимом на Уимблдоне-2026

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас следит за матчем 1/4 финала Уимблдона-2026 Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) – Новак Джокович (Сербия, 7).

Прямой эфир с поединка ведёт бывшая вторая ракетка мира, а ныне эксперт испанец Алекс Корретха на своей странице в соцсети.

Алькарас зашёл на эфир к Корретхе и задал ему вопрос: «Как вы считаете, кому из них выгоднее закрытая крыша?». Отметим, что крышу закрыли в начале третьего сета поединка.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Феликс Оже-Альяссим в 1/4 финала Уимблдона-2026.

Сам Алькарас пропускает Уимблдон-2026 из-за травмы запястья.