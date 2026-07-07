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Карлос Алькарас задал вопрос о матче Джоковича с Оже-Альяссимом на Уимблдоне-2026

Карлос Алькарас задал вопрос о матче Джоковича с Оже-Альяссимом на Уимблдоне-2026
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас следит за матчем 1/4 финала Уимблдона-2026 Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) – Новак Джокович (Сербия, 7).

Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 19:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
4
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
6 10 		6 3 7 7 4
7 12 		3 6 6 4 4
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Прямой эфир с поединка ведёт бывшая вторая ракетка мира, а ныне эксперт испанец Алекс Корретха на своей странице в соцсети.

Алькарас зашёл на эфир к Корретхе и задал ему вопрос: «Как вы считаете, кому из них выгоднее закрытая крыша?». Отметим, что крышу закрыли в начале третьего сета поединка.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Феликс Оже-Альяссим в 1/4 финала Уимблдона-2026.

Сам Алькарас пропускает Уимблдон-2026 из-за травмы запястья.

Расписание матчей Уимблдона-2026 (мужчины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (мужчины)
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