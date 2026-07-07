Оже-Альяссим — Джокович: Феликс перевёл матч 1/4 финала Уимблдона-2026 в пятый сет

Завершился четвёртый сет матча 1/4 финала Уимблдона-2026, в котором 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» восьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сражается с четвёртой ракеткой мира из Канады Феликсом Оже-Альяссимом. Четвёртую партию со счётом 7:6 (7:4) выиграл Оже-Альяссим, тем самым он перевёл матч в пятый сет.

Четвёртая партия поединка продлилась 1 час и 1 минуту. В её рамках теннисисты реализовали по одному брейк-пойнту. Встреча игроков идёт уже более четырёх часов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Феликс Оже-Альяссим в 1/4 финала Уимблдона-2026.

Победитель встречи Джокович — Оже-Альяссим сразится с первой ракеткой мира, действующим чемпионом турнира Янником Синнером (Италия) в полуфинале Уимблдона-2026.