Беккер — о Джоковиче: просто поразительно, что 39-летний игрок может так выступать!
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поделился эмоциями от текущего поединка 1/4 финала Уимблдона-2026 Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) – Новак Джокович (Сербия, 7).
Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 19:40 МСК
4
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
5-й сет
2 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|7 7
|4
|
|3
|6
|6 4
|4
8
Новак Джокович
Н. Джокович
«Смотрю матч Джоковича с Оже-Альяссимом. И это просто поразительно, что 39-летний игрок может так выступать!» — написал Беккер на своей странице в соцсети.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Новак Джокович – Феликс Оже-Альяссим в 1/4 финала Уимблдона-2026. На момент написания новости матч перешёл в пятый сет. Игроки находятся на корте уже более четырёх часов.
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