Беккер — о Джоковиче: просто поразительно, что 39-летний игрок может так выступать!

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поделился эмоциями от текущего поединка 1/4 финала Уимблдона-2026 Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) – Новак Джокович (Сербия, 7).

«Смотрю матч Джоковича с Оже-Альяссимом. И это просто поразительно, что 39-летний игрок может так выступать!» — написал Беккер на своей странице в соцсети.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Новак Джокович – Феликс Оже-Альяссим в 1/4 финала Уимблдона-2026. На момент написания новости матч перешёл в пятый сет. Игроки находятся на корте уже более четырёх часов.