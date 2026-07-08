39-летний Джокович проводит рекордный для тенниса пятисетовик в 1/4 финала Уимблдона-2026

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» восьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в данный момент проводит рекордный пятисетовый матч. Он сражается с четвёртой ракеткой мира из Канады Феликсом Оже-Альяссимом за выход в полуфинал Уимблдона-2026.

Для 39-летнего Джоковича это 50-й в карьере пятисетовик на мэйджорах. Это абсолютный рекорд в Открытой эре тенниса (с 1968 года).

Рекордсмены по числу сыгранных пятисетовиков на ТБШ (в Открытой эре):

Новак Джокович (Сербия) – 50;

Стэн Вавринка (Швейцария) – 49;

Роджер Федерер (Швейцария) – 48;

Ллейтон Хьюитт (Австралия) – 45;

Фернандо Вердаско (Испания) – 45.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Феликс Оже-Альяссим в 1/4 финала Уимблдона-2026.