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39-летний Джокович проводит рекордный для тенниса пятисетовик в 1/4 финала Уимблдона-2026

39-летний Джокович проводит рекордный для тенниса пятисетовик в 1/4 финала Уимблдона-2026
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» восьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в данный момент проводит рекордный пятисетовый матч. Он сражается с четвёртой ракеткой мира из Канады Феликсом Оже-Альяссимом за выход в полуфинал Уимблдона-2026.

Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 19:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
4
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
6 10 		6 3 7 7 4
7 12 		3 6 6 4 4
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Для 39-летнего Джоковича это 50-й в карьере пятисетовик на мэйджорах. Это абсолютный рекорд в Открытой эре тенниса (с 1968 года).

Рекордсмены по числу сыгранных пятисетовиков на ТБШ (в Открытой эре):

Новак Джокович (Сербия) – 50;
Стэн Вавринка (Швейцария) – 49;
Роджер Федерер (Швейцария) – 48;
Ллейтон Хьюитт (Австралия) – 45;
Фернандо Вердаско (Испания) – 45.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Феликс Оже-Альяссим в 1/4 финала Уимблдона-2026.

Расписание матчей Уимблдона-2026 (мужчины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (мужчины)
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