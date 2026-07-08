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Джокович превзошёл рекорд Федерера по числу сыгранных матчей на Уимблдоне

Джокович превзошёл рекорд Федерера по числу сыгранных матчей на Уимблдоне
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» восьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в данный момент проводит свой 120-й матч на Уимблдоне. Это исторический рекорд для травяного мэйджора.

39-летний Джокович сражается с четвёртой ракеткой мира из Канады Феликсом Оже-Альяссимом за выход в полуфинал Уимблдона-2026. На момент написания новости матч перешёл в пятый сет. Игроки находятся на корте уже более четырёх с половиной часов.

Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 19:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
4
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 10 		6 3 7 7 6 4
7 12 		3 6 6 4 7 10
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Ранее рекордсменом по сыгранным на Уимблдоне встречам был швейцарец Роджер Федерер (119).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Феликс Оже-Альяссим в 1/4 финала Уимблдона-2026.

Расписание матчей Уимблдона-2026 (мужчины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (мужчины)
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