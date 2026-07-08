Джокович превзошёл рекорд Федерера по числу сыгранных матчей на Уимблдоне

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» восьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в данный момент проводит свой 120-й матч на Уимблдоне. Это исторический рекорд для травяного мэйджора.

39-летний Джокович сражается с четвёртой ракеткой мира из Канады Феликсом Оже-Альяссимом за выход в полуфинал Уимблдона-2026. На момент написания новости матч перешёл в пятый сет. Игроки находятся на корте уже более четырёх с половиной часов.

Ранее рекордсменом по сыгранным на Уимблдоне встречам был швейцарец Роджер Федерер (119).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Феликс Оже-Альяссим в 1/4 финала Уимблдона-2026.