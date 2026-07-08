Джокович превзошёл рекорд Федерера по числу сыгранных матчей на Уимблдоне
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» восьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в данный момент проводит свой 120-й матч на Уимблдоне. Это исторический рекорд для травяного мэйджора.
39-летний Джокович сражается с четвёртой ракеткой мира из Канады Феликсом Оже-Альяссимом за выход в полуфинал Уимблдона-2026. На момент написания новости матч перешёл в пятый сет. Игроки находятся на корте уже более четырёх с половиной часов.
Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 19:40 МСК
4
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
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|6
|3
|7 7
|6 4
|
|3
|6
|6 4
|7 10
8
Новак Джокович
Н. Джокович
Ранее рекордсменом по сыгранным на Уимблдоне встречам был швейцарец Роджер Федерер (119).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Феликс Оже-Альяссим в 1/4 финала Уимблдона-2026.
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