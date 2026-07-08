Уимблдон-2026, мужчины: результаты матчей 7 июля

7 июля прошёл девятый игровой день мужского Уимблдона-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей 1/8 и 1/4 финала травяного турнира «Большого шлема».

Теннис. Уимблдон-2026, 1/8 и 1/4 финала. Мужчины. Результаты встреч 7 июля:

Янник Синнер (Италия, 1) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 7:5, 7:6 (7:4), 6:3;

(доигровка). Иржи Легечка (Чехия, 13) – Александр Зверев (Германия, 2) – 4:6, 5:7, 6:3, 6:7 (6:8);

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Новак Джокович (Сербия, 7) – 6:7 (10:12), 6:3, 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 [4:10].

Действующим чемпионом Уимблдона является первая ракетка мира Янник Синнер (Италия).