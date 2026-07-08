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Феликс Оже-Альяссим — Новак Джокович, результат матча 7 июля 2026, счет 2:3, четвертьфинал Уимблдона-2026

39-летний Джокович за пять часов одолел Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Уимблдона-2026
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» восьмая ракетка мира 39-летний сербский теннисист Новак Джокович пробился в полуфинал Уимблдона-2026.

Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 19:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
4
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 10 		6 3 7 7 6 4
7 12 		3 6 6 4 7 10
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В 1/4 финала семикратный чемпион турнира Джокович (7) со счётом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 [10:4] обыграл четвёртую ракетку мира из Канады Феликса Оже-Альяссима (3).

Встреча Джоковича и Оже-Альяссима продлилась 5 часов и 15 минут. В её рамках Новак 14 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Феликса 29 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в финал Уимблдона Джокович сразится с первой ракеткой мира, действующим чемпионом турнира Янником Синнером (Италия, 1).

Расписание матчей Уимблдона-2026 (мужчины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (мужчины)
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