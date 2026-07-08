39-летний Джокович за пять часов одолел Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Уимблдона-2026

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» восьмая ракетка мира 39-летний сербский теннисист Новак Джокович пробился в полуфинал Уимблдона-2026.

В 1/4 финала семикратный чемпион турнира Джокович (7) со счётом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 [10:4] обыграл четвёртую ракетку мира из Канады Феликса Оже-Альяссима (3).

Встреча Джоковича и Оже-Альяссима продлилась 5 часов и 15 минут. В её рамках Новак 14 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Феликса 29 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в финал Уимблдона Джокович сразится с первой ракеткой мира, действующим чемпионом турнира Янником Синнером (Италия, 1).