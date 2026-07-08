39-летний Джокович за пять часов одолел Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Уимблдона-2026
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» восьмая ракетка мира 39-летний сербский теннисист Новак Джокович пробился в полуфинал Уимблдона-2026.
Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 19:40 МСК
4
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
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|6
|3
|7 7
|6 4
|
|3
|6
|6 4
|7 10
8
Новак Джокович
Н. Джокович
В 1/4 финала семикратный чемпион турнира Джокович (7) со счётом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 [10:4] обыграл четвёртую ракетку мира из Канады Феликса Оже-Альяссима (3).
Встреча Джоковича и Оже-Альяссима продлилась 5 часов и 15 минут. В её рамках Новак 14 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Феликса 29 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
За выход в финал Уимблдона Джокович сразится с первой ракеткой мира, действующим чемпионом турнира Янником Синнером (Италия, 1).
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