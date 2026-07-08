Франсиско Серундоло поддержал сборную Аргентины после выхода в четвертьфинал ЧМ по футболу

21-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло прокомментировал выход сборной своей страны в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

Ранее в матче 1/8 финала сборная Аргентины одержала волевую победу над сборной Египта со счётом 3:2.

«Моя страна. Увидимся в четвертьфинале, сборная», – написал Серундоло на своей странице в соцсети X.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с победителем пары Швейцария – Колумбия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).