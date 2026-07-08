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Франсиско Серундоло поддержал сборную Аргентины после выхода в четвертьфинал ЧМ по футболу

Франсиско Серундоло поддержал сборную Аргентины после выхода в четвертьфинал ЧМ по футболу
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21-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло прокомментировал выход сборной своей страны в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

Ранее в матче 1/8 финала сборная Аргентины одержала волевую победу над сборной Египта со счётом 3:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Моя страна. Увидимся в четвертьфинале, сборная», – написал Серундоло на своей странице в соцсети X.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с победителем пары Швейцария – Колумбия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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