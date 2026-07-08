Джокович стал вторым теннисистом по возрасту, вышедшим в полуфинал Уимблдона

39-летний сербский теннисист Новак Джокович стал вторым по возрасту игроком в Открытой эре, вышедшим в полуфинал Уимблдона. Об этом сообщил OptaAce в социальной сети Х. В матче 1/4 финала Уимблдона 2026 года Джокович обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 [10:4].

Новак Джокович вышел в полуфинал в возрасте 39 лет 38 дней. Старше него в полуфинал Уимблдона добирался только австралиец Кен Розуолл в 1974 году в возрасте 39 лет 234 дней.

В полуфинале Новак Джокович сразится с первой ракеткой мира, действующим чемпионом турнира итальянцем Янником Синнером.