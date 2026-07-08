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Новак Джокович, Уимблдон-2026: результаты 7 июля, следующий соперник, путь до титула

Новак Джокович, Уимблдон-2026: результаты 7 июля, следующий соперник, путь до титула
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7 июля 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» восьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович продолжил свой путь к восьмому в карьере титулу на Уимблдоне, он успешно преодолел четвертьфинал соревнований 2026 года. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Новака Джоковича.

Результаты Новака Джоковича на Уимблдоне-2026 на 7 июля:

  • первый круг. Новак Джокович (Сербия, 7) – У Ибин (Китай) – 6:4, 5:7, 6:4, 6:4;
  • второй круг. Новак Джокович (Сербия, 7) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 6:4, 6:2;
  • третий круг. Новак Джокович (Сербия, 7) – Артур Риндеркнеш (Франция, 25) – 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4);
  • четвёртый круг. Новак Джокович (Сербия, 7) – Роман Сафиуллин (Россия, Q) – 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3;
  • 1/4 финала. Новак Джокович (Сербия, 7) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) – 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 [10:4].

Следующий матч Новака Джоковича на Уимблдоне-2026:

Потенциальный матч Новака Джоковича за титул на Уимблдоне-2026:

  • финал. Новак Джокович (Сербия, 7) — Александр Зверев (Германия, 2).
Расписание матчей Уимблдона-2026 (мужчины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (мужчины)
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