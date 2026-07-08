«Один из лучших матчей на этом корте». Джокович — о четвертьфинале Уимблдона

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о победе в матче 1/4 финала Уимблдона с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Встреча продлилась пять сетов и завершилась победой Джоковича со счётом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 [10:4].

«Я говорил детям, чтобы они легли спать после четвёртого сета, но они не послушали (смеётся). Рад, что они остались, потому что это был, честно говоря, один из лучших матчей, в которых я участвовал на этом корте за всю свою карьеру», — приводит слова Джоковича The Tennis Letter в социальной сети Х.

В полуфинале Новак Джокович сразится с первой ракеткой мира, действующим чемпионом турнира итальянцем Янником Синнером.