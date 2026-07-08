«Один из лучших матчей на этом корте». Джокович — о четвертьфинале Уимблдона
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о победе в матче 1/4 финала Уимблдона с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Встреча продлилась пять сетов и завершилась победой Джоковича со счётом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 [10:4].
Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 19:40 МСК
4
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|7 7
|6 4
|
|3
|6
|6 4
|7 10
8
Новак Джокович
Н. Джокович
«Я говорил детям, чтобы они легли спать после четвёртого сета, но они не послушали (смеётся). Рад, что они остались, потому что это был, честно говоря, один из лучших матчей, в которых я участвовал на этом корте за всю свою карьеру», — приводит слова Джоковича The Tennis Letter в социальной сети Х.
В полуфинале Новак Джокович сразится с первой ракеткой мира, действующим чемпионом турнира итальянцем Янником Синнером.
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