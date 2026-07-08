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Джокович и Оже-Альяссим провели самый длительный матч четвертьфинала в истории Уимблдона

Джокович и Оже-Альяссим провели самый длительный матч четвертьфинала в истории Уимблдона
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Матч 1/4 финала Уимблдона 2026 года, в котором встречались четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим и серб Новак Джокович (восьмой в рейтинге), стал самым длительным в истории турнира на этой стадии. Встреча завершилась победой Джоковича со счётом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 [10:4].

Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 19:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
4
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 10 		6 3 7 7 6 4
7 12 		3 6 6 4 7 10
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Теннисисты провели на корте 5 часов 15 минут. Новак Джокович (39 лет 38 дней) стал вторым теннисистом по возрасту, вышедшим в полуфинал Уимблдона. Это будет его восьмой полуфинал Уимблдона подряд.

Далее Новак Джокович сразится с первой ракеткой мира, действующим чемпионом турнира итальянцем Янником Синнером.

Календарь матчей Уимблдона-2026
Турнирная сетка Уимблдона-2026
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