Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович: для меня это всего лишь очередной полуфинал

Новак Джокович: для меня это всего лишь очередной полуфинал
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о выходе в полуфинал Уимблдона после победы в матче 1/4 финала с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 [10:4]).

Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 19:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
4
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 10 		6 3 7 7 6 4
7 12 		3 6 6 4 7 10
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

— Вы вышли в восьмой подряд полуфинал Уимблдона… В 15-й полуфинал Уимблдона в целом и в 55-й полуфинал турниров «Большого шлема»…
— Это здорово, но для меня это всего лишь очередной полуфинал. Я буду анализировать все цифры и всё остальное, когда завершу свою карьеру. Сейчас всё внимание сосредоточено на работе. Мне ещё нужно восстановиться, я всё ещё в турнире, и через несколько дней мне предстоит встреча с лучшим игроком мира, — приводит слова Джоковича The Tennis Letter в социальной сети Х.

В полуфинале Новак Джокович сразится с первой ракеткой мира, действующим чемпионом турнира итальянцем Янником Синнером.

Календарь матчей Уимблдона-2026
Турнирная сетка Уимблдона-2026
Материалы по теме
39-летний Джокович за 5 часов пробился в полуфинал Уимблдона! Лишь один игрок был старше
39-летний Джокович за 5 часов пробился в полуфинал Уимблдона! Лишь один игрок был старше
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android