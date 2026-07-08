Новак Джокович: для меня это всего лишь очередной полуфинал

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о выходе в полуфинал Уимблдона после победы в матче 1/4 финала с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 [10:4]).

— Вы вышли в восьмой подряд полуфинал Уимблдона… В 15-й полуфинал Уимблдона в целом и в 55-й полуфинал турниров «Большого шлема»…

— Это здорово, но для меня это всего лишь очередной полуфинал. Я буду анализировать все цифры и всё остальное, когда завершу свою карьеру. Сейчас всё внимание сосредоточено на работе. Мне ещё нужно восстановиться, я всё ещё в турнире, и через несколько дней мне предстоит встреча с лучшим игроком мира, — приводит слова Джоковича The Tennis Letter в социальной сети Х.

В полуфинале Новак Джокович сразится с первой ракеткой мира, действующим чемпионом турнира итальянцем Янником Синнером.