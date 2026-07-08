Новак Джокович опубликовал пост после выхода в восьмой полуфинал Уимблдона подряд

Восьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост после победы в матче 1/4 финала Уимблдона с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (четвёртый в рейтинге) со счётом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 [10:4].

«Мой самый длинный матч на Уимблдоне за всю жизнь. Незабываемая ночная смена», — написал Джокович в социальной сети Х.

Теннисисты провели на корте 5 часов 15 минут. Новак Джокович (39 лет 38 дней) стал вторым теннисистом по возрасту, вышедшим в полуфинал Уимблдона. Это будет его восьмой полуфинал Уимблдона подряд.

Далее Новак Джокович встретится с первой ракеткой мира, действующим чемпионом турнира итальянцем Янником Синнером.