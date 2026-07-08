Новак Джокович опубликовал пост после выхода в восьмой полуфинал Уимблдона подряд
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Восьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост после победы в матче 1/4 финала Уимблдона с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (четвёртый в рейтинге) со счётом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 [10:4].
Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 19:40 МСК
4
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|7 7
|6 4
|
|3
|6
|6 4
|7 10
8
Новак Джокович
Н. Джокович
«Мой самый длинный матч на Уимблдоне за всю жизнь. Незабываемая ночная смена», — написал Джокович в социальной сети Х.
Теннисисты провели на корте 5 часов 15 минут. Новак Джокович (39 лет 38 дней) стал вторым теннисистом по возрасту, вышедшим в полуфинал Уимблдона. Это будет его восьмой полуфинал Уимблдона подряд.
Далее Новак Джокович встретится с первой ракеткой мира, действующим чемпионом турнира итальянцем Янником Синнером.
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