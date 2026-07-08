Джокович стал третьим теннисистом, вышедшим в 15-й полуфинал на одном ТБШ

Восьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал третьим игроком в Открытой эре, которому удалось выйти в полуфинал 15 раз на одном турнире «Большого шлема» (Уимблдон), после швейцарца Роджера Федерера (Australian Open) и испанца Рафаэля Надаля («Ролан Гаррос»). Об этом сообщил OptaAce в социальной сети Х. Джокович обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (четвёртый в рейтинге) в матче 1/4 финала Уимблдона со счётом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 [10:4].

Новак Джокович (39 лет 38 дней) стал вторым теннисистом по возрасту, вышедшим в полуфинал Уимблдона. Это будет его восьмой полуфинал Уимблдона подряд.

Далее Новак Джокович встретится с первой ракеткой мира, действующим чемпионом турнира итальянцем Янником Синнером.