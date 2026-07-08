Уимблдон-2026, мужчины: расписание матчей на 8 июля

Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин.В рамках соревновательного дня пройдут матчи 1/4 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием десятого игрового дня соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. 1/4 финала. Расписание на 8 июля (время – московское):

16:30. Тейлор Фриц (США, 6) – Александр Зверев (Германия, 2);

17:00. Флавио Коболли (Италия, 10) – Артур Фери (Великобритания, WC).

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В финале прошлогоднего турнира он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.