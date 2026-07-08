Уимблдон-2026, женщины: расписание матчей на 8 июля

Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. Пройдут матчи 1/4 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 10-го игрового дня соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026… Женщины. 1/4 финала. Расписание на 8 июля (время московское):

15:00. Линда Носкова (Чехия, 9) – Элисе Мертенс (Бельгия, 25);

15:30. Марта Костюк (Украина, 12) – Жасмин Паолини (Италия, 13).

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнования является польская теннисистка Ига Швёнтек. В финале прошлогоднего турнира она оказалась сильнее американки Аманды Анисимовой со счётом 6:0, 6:0.