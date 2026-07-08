Тейлор Фриц — Александр Зверев: где смотреть, во сколько начало 1/4 финала Уимблдона
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Сегодня, 8 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В четвертьфинале соревнований сыграют чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немец Александр Зверев и седьмой номер рейтинга американский теннисист Тейлор Фриц. Встреча начнётся не ранее 16:30 мск.
Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2026, среда. 16:30 МСК
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Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
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Александр Зверев
А. Зверев
В России матч между Зверевым и Фрицем не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. За развитием событий также можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».
Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
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