Тейлор Фриц — Александр Зверев: где смотреть, во сколько начало 1/4 финала Уимблдона

Сегодня, 8 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В четвертьфинале соревнований сыграют чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немец Александр Зверев и седьмой номер рейтинга американский теннисист Тейлор Фриц. Встреча начнётся не ранее 16:30 мск.

В России матч между Зверевым и Фрицем не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. За развитием событий также можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.