«Я бы тоже хотел играть по 90 минут». Джокович — о сравнении с Лионелем Месси
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» восьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович с улыбкой отреагировал на сравнение с аргентинским футболистом Лионелем Месси после победы в 1/4 финала Уимблдона-2026 над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Встреча завершилась со счётом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 [10:4] и продлилась более пяти часов.
Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 19:40 МСК
4
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|7 7
|6 4
|
|3
|6
|6 4
|7 10
8
Новак Джокович
Н. Джокович
– Невероятно, что Месси в 39 лет продолжает забивать голы. А вы выигрываете матчи после пяти часов и 15 минут игры.
– Я бы тоже хотел играть по 90 минут, как он, но… (смеётся).
– Как думаете, успеете ли восстановиться?
– Посмотрим, хорошо, что завтра выходной, – сказал Джокович на пресс-конференции Уимблдона.
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