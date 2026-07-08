«Я бы тоже хотел играть по 90 минут». Джокович — о сравнении с Лионелем Месси

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» восьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович с улыбкой отреагировал на сравнение с аргентинским футболистом Лионелем Месси после победы в 1/4 финала Уимблдона-2026 над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Встреча завершилась со счётом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 [10:4] и продлилась более пяти часов.

– Невероятно, что Месси в 39 лет продолжает забивать голы. А вы выигрываете матчи после пяти часов и 15 минут игры.

– Я бы тоже хотел играть по 90 минут, как он, но… (смеётся).

– Как думаете, успеете ли восстановиться?

– Посмотрим, хорошо, что завтра выходной, – сказал Джокович на пресс-конференции Уимблдона.