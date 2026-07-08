С 29 июня по 12 июля в Лондоне, Великобритания, проходит розыгрыш травяного турнира «Большого шлема» — Уимблдон-2026. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос: кто станет чемпионом Уимблдона-2026 у мужчин?

Сегодня, 8 июля, на турнире состоятся заключительные встречи 1/4 финала: Александр Зверев (Германия) — Тейлор Фриц (США), Артур Фери (Великобритания) — Флавио Коболли (Италия). Ранее в полуфинал вышли итальянец Янник Синнер и серб Новак Джокович, которые поспорят друг с другом за выход в решающий матч турнира.

Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем розыгрыше турнира обыграл испанца Карлоса Алькарса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.