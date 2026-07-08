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Тейлор Фриц — Александр Зверев: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Уимблдона

Тейлор Фриц — Александр Зверев: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Уимблдона
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Сегодня, 8 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В четвертьфинале соревнований сыграют чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немец Александр Зверев и седьмой номер рейтинга американский теннисист Тейлор Фриц. Встреча начнётся не ранее 16:30 мск.

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2026, среда. 16:30 МСК
Тейлор Фриц
7
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
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Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Счёт личных встреч — 10-5 в пользу Фрица (считая его победы в матчах Кубка Лэйвера 2024-го и 2025-го). Перед Уимблдоном-2024 Зверев вёл 5-3, но после Тейлор выиграл у него семь раз подряд. На траве американец ведёт 3-2, включая победу несколькими неделями ранее в полуфинале турнира в Галле — 6:7 (4:7), 6:4, 7:5.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Сетка Уимблдона-2026
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