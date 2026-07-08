«Очень тяжёлое поражение». Оже-Альяссим — о матче с Джоковичем на Уимблдоне

Четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича в 1/4 финала Уимблдона-2026. Матч завершился со счётом 6:7 (10:12), 6:3, 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 [4:10].
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|7 7
|6 4
|
|3
|6
|6 4
|7 10
«Если кратко, это была невероятная борьба, невероятный матч с легендой нашего спорта. Конечно, для меня это очень тяжёлое поражение. То же самое произошло в четвертьфинале в Париже, теперь — здесь. В моей карьере уже были другие подобные матчи, в которых всё решалось в нескольких моментах, но победа тоже доставалась не мне. Нужно понять, что я могу сделать, чтобы в следующий раз всё сложилось иначе. Пока же могу гордиться тем, как боролся, и двигаться дальше.
Я был очень уверен в себе, не думаю, что проблема была в этом. После того как сравнял счёт по сетам, немного потерял концентрацию в одном из геймов третьего сета после двух с половиной часов максимальной собранности. В четвёртом сете удалось вернуться в игру, потому что у него тоже случился небольшой спад, Новак дал мне шанс. Но в итоге он вновь показал, что в самые важные моменты играет лучше. В решающих эпизодах Джокович действует надёжнее меня», – сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции после матча.
- 8 июля 2026
-
12:08
-
10:06
-
09:49
-
09:45
-
09:45
-
09:30
-
08:30
-
04:40
-
03:36
-
02:54
-
02:08
-
01:42
-
01:16
-
01:11
-
01:08
-
00:58
-
00:54
-
00:45
-
00:20
-
00:05
- 7 июля 2026
-
23:57
-
23:46
-
23:37
-
23:25
-
22:46
-
22:42
-
22:39
-
22:21
-
22:13
-
21:57
-
21:41
-
21:40
-
21:34
-
21:24
-
21:21