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«Очень тяжёлое поражение». Оже-Альяссим — о матче с Джоковичем на Уимблдоне

«Очень тяжёлое поражение». Оже-Альяссим — о матче с Джоковичем на Уимблдоне
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Четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича в 1/4 финала Уимблдона-2026. Матч завершился со счётом 6:7 (10:12), 6:3, 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 [4:10].

Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 19:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
4
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 10 		6 3 7 7 6 4
7 12 		3 6 6 4 7 10
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Если кратко, это была невероятная борьба, невероятный матч с легендой нашего спорта. Конечно, для меня это очень тяжёлое поражение. То же самое произошло в четвертьфинале в Париже, теперь — здесь. В моей карьере уже были другие подобные матчи, в которых всё решалось в нескольких моментах, но победа тоже доставалась не мне. Нужно понять, что я могу сделать, чтобы в следующий раз всё сложилось иначе. Пока же могу гордиться тем, как боролся, и двигаться дальше.

Я был очень уверен в себе, не думаю, что проблема была в этом. После того как сравнял счёт по сетам, немного потерял концентрацию в одном из геймов третьего сета после двух с половиной часов максимальной собранности. В четвёртом сете удалось вернуться в игру, потому что у него тоже случился небольшой спад, Новак дал мне шанс. Но в итоге он вновь показал, что в самые важные моменты играет лучше. В решающих эпизодах Джокович действует надёжнее меня», – сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции после матча.

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