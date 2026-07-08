«Невероятно равная встреча». Джокович — о победе над Оже-Альяссимом на Уимблдоне

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» восьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в 1/4 финала Уимблдона-2026. Матч завершился со счётом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 [10:4] и продлился более пяти часов.
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«Это невероятные эмоции — быть частью такого эпического матча, который длился больше пяти часов. Честно говоря, это один из лучших поединков, в которых я играл на Уимблдоне. Не припоминаю, чтобы здесь у меня был матч такой продолжительности. Возможно, по времени с ним может сравниться финал с Роджером в 2019 году.
Это была невероятно равная встреча. Победить мог любой. Феликс показал теннис высочайшего уровня. Лишь в супер-тай-брейке он немного сбавил, тогда воспользовался всеми своими шансами. Я выдержал давление, принимал правильные решения в ключевые моменты, и этого оказалось достаточно.
Публика была полностью вовлечена в происходящее, особенно в последние полчаса. Все понимали, насколько особенный это момент, даже боролись с ограничением по времени окончания матчей. Очень горжусь тем, что сумел победить», – сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.
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