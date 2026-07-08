Новак Джокович оценил свои шансы перед полуфиналом Уимблдона с Синнером

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» восьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Уимблдона с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«Сейчас ситуация отличается от той, что была в Австралии. Тогда я подошёл к турниру гораздо свежее после нескольких месяцев подготовки, а затяжной матч сыграл уже в полуфинале. Здесь же такой поединок пришёлся на четвертьфинал, а теперь мне предстоит встретиться с Янником Синнером в полуфинале.

Но для меня это всё равно ещё одно большое достижение на турнире «Большого шлема». Именно это имеет наибольшее значение. Я по-прежнему стараюсь доказать и самому себе, и окружающим, что способен конкурировать с лучшими теннисистами мира и побеждать их на крупнейших турнирах. Мне удалось сделать это в Австралии, получилось и здесь. Надеюсь, в Лондоне у меня получится сделать это ещё в двух матчах», – сказал Джокович на пресс-конференции Уимблдона.

В последний раз теннисисты встречались в полуфинале Australian Open – 2026, победу одержал итальянец со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.