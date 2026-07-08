Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович оценил свои шансы перед полуфиналом Уимблдона с Синнером

Новак Джокович оценил свои шансы перед полуфиналом Уимблдона с Синнером
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» восьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Уимблдона с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 15:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Сейчас ситуация отличается от той, что была в Австралии. Тогда я подошёл к турниру гораздо свежее после нескольких месяцев подготовки, а затяжной матч сыграл уже в полуфинале. Здесь же такой поединок пришёлся на четвертьфинал, а теперь мне предстоит встретиться с Янником Синнером в полуфинале.

Но для меня это всё равно ещё одно большое достижение на турнире «Большого шлема». Именно это имеет наибольшее значение. Я по-прежнему стараюсь доказать и самому себе, и окружающим, что способен конкурировать с лучшими теннисистами мира и побеждать их на крупнейших турнирах. Мне удалось сделать это в Австралии, получилось и здесь. Надеюсь, в Лондоне у меня получится сделать это ещё в двух матчах», – сказал Джокович на пресс-конференции Уимблдона.

В последний раз теннисисты встречались в полуфинале Australian Open – 2026, победу одержал итальянец со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Материалы по теме
«Само совершенство! Теннис — это Новак». Джокович изумил исторической победой на Уимблдоне
«Само совершенство! Теннис — это Новак». Джокович изумил исторической победой на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android