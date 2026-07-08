Оже-Альяссим рассказал, почему так сложно обыграть Новака Джоковича

Четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился мнением об особенностях игры серба Новака Джоковича. Ранее канадец проиграл Джоковичу в 1/4 финала Уимблдона-2026 со счётом 6:7 (10:12), 6:3, 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 [4:10].

«Всё дело в стиле игры. Его теннис в моменты максимального давления более стабильный и надёжный, чем мой. Его подача, вероятно, одна из лучших на этом турнире. А что касается приёма, мы и так знаем, на что он способен. После каждого второго мяча Джокович заставляет тебя сыграть ещё один удар и постоянно отвечает глубоко. Мы наблюдаем это уже много лет, но всё равно поражает, что он способен делать это снова и снова.

За эти годы я посмотрел огромное количество матчей Новака. Даже когда он был не в лучшей форме, как, например, в финале с Роджером здесь в 2019 году, всё равно создавалось ощущение, что на тай-брейках и в самые важные моменты Джокович либо отлично подаёт, либо заставляет тебя сыграть ещё один удар. Он постоянно удерживает тебя в положении, где ты не можешь перейти в атаку, нейтрализует твою игру и ждёт, когда ты ошибёшься. По своей природе я более атакующий игрок, но мне нужно научиться лучше понимать, когда стоит атаковать, а когда — сыграть чуть более надёжно», – сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции Уимблдона.