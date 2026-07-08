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Виктория Мбоко снялась с предстоящего розыгрыша «тысячника» в Торонто

Виктория Мбоко снялась с предстоящего розыгрыша «тысячника» в Торонто
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10-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко снялась с розыгрыша «тысячника» в Торонто из-за травмы, которую она получила в июне на турнире в Лондоне.

«Некоторые соревнования значат для меня чуть больше, чем другие. Но турнир в Торонто значит для меня всё. Невозможность сыграть дома этим летом перед людьми, которых люблю, при поддержке местной публики — это огромное разочарование, ведь я так сильно ждала этого момента.

Делюсь этим сообщением с вами, потому что это часть моего пути — пути, который только начался. Я вернусь!» – написала теннисистка в одной из социальных сетей.

В сезоне-2025 турнир проводился в Монреале, Мбоко одержала в нём победу и выиграла свой первый титул WTA в карьере. «Тысячник» в Торонто пройдёт со 2 по 18 августа.

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