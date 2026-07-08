«Знаю, что могу его победить». Синнер — о предстоящем полуфинале Уимблдона с Джоковичем

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Уимблдона с сербом Новаком Джоковичем.

«Знаю, что могу победить его, если покажу хорошую игру, но также прекрасно понимаю, что могу и проиграть. Давление есть, но я воспринимаю его совершенно естественно. Рад выходить на корт и делать всё, что в моих силах.

Если хочу иметь хоть какой-то шанс в полуфинале, мне определённо нужно прибавить. Сейчас играю довольно хорошо, думаю, с каждым днём становлюсь лучше.

Я достаточно уверен, что способен пройти дальше. Не факт, что получится, но обычно мне нравится играть полуфиналы. На самых важных стадиях турниров люблю рисковать», – приводит слова Синнера Punto De Break.