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«Знаю, что могу его победить». Синнер — о предстоящем полуфинале Уимблдона с Джоковичем

«Знаю, что могу его победить». Синнер — о предстоящем полуфинале Уимблдона с Джоковичем
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Уимблдона с сербом Новаком Джоковичем.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 15:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Знаю, что могу победить его, если покажу хорошую игру, но также прекрасно понимаю, что могу и проиграть. Давление есть, но я воспринимаю его совершенно естественно. Рад выходить на корт и делать всё, что в моих силах.

Если хочу иметь хоть какой-то шанс в полуфинале, мне определённо нужно прибавить. Сейчас играю довольно хорошо, думаю, с каждым днём становлюсь лучше.

Я достаточно уверен, что способен пройти дальше. Не факт, что получится, но обычно мне нравится играть полуфиналы. На самых важных стадиях турниров люблю рисковать», – приводит слова Синнера Punto De Break.

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