Джокович: в моём возрасте побеждать игроков на 15 лет моложе — приятный сюрприз

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, что в 39 лет продолжает успешно конкурировать с сильнейшими теннисистами мира.

«В моём возрасте продолжать бороться с игроками, которые моложе меня на 15 лет, и побеждать их в таких равных матчах — приятный сюрприз. Но одновременно я всегда предъявляю к себе самые высокие требования. Я очень самокритичен и требователен к себе, хотя стараюсь наслаждаться такими моментами.

Я не знаю, что принесёт завтрашний день. Я всё ещё продолжаю выступление на турнире и хочу сделать ещё как минимум один шаг вперёд. Но для меня этот матч был словно финал. Я отдал абсолютно всё. Думаю, это был потрясающий опыт и для нас, игроков, и для зрителей на трибунах, и для всех, кто смотрел матч по телевизору. Я рад, что стал частью ещё одного исторического поединка», – сказал Джокович на пресс-конференции Уимблдона.