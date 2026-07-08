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Марта Костюк — Жасмин Паолини, результат матча 8 июля 2026, счет 2:0, 1/4 финала Уимблдон-2026

Марта Костюк обыграла Жасмин Паолини и вышла в 1/2 финала Уимблдона
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13-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/2 финала Уимблдона-2026, обыграв итальянку Жасмин Паолини (17-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2026, среда. 15:35 МСК
Марта Костюк
13
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Жасмин Паолини
17
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. За время матча Марта Костюк выполнила три подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Жасмин Паолини не сделала в игре эйсов, допустила одну двойную ошибку и не смогла заработать ни одного брейк-пойнта за матч.

За выход в финал Уимблдона Марта Костюк поспорит с победительницей встречи Элисе Мертенс (Бельгия) – Линда Носкова (Чехия).

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