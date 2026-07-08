Марта Костюк обыграла Жасмин Паолини и вышла в 1/2 финала Уимблдона
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13-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/2 финала Уимблдона-2026, обыграв итальянку Жасмин Паолини (17-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.
Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2026, среда. 15:35 МСК
13
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
17
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. За время матча Марта Костюк выполнила три подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Жасмин Паолини не сделала в игре эйсов, допустила одну двойную ошибку и не смогла заработать ни одного брейк-пойнта за матч.
За выход в финал Уимблдона Марта Костюк поспорит с победительницей встречи Элисе Мертенс (Бельгия) – Линда Носкова (Чехия).
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