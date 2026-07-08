Линда Носкова пробилась в 1/2 финала Уимблдона-2026, обыграв Мертенс
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12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова обыграла бельгийку Элисе Мертенс (27-й номер рейтинга) в 1/4 финала Уимблдона-2026 со счётом 6:3, 7:5.
Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2026, среда. 15:05 МСК
12
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
27
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут. За время матча Линда Носкова выполнила семь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать 2 из 11 брейк-пойнтов. Элисе Мертенс сделала в игре четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 2 из 11 брейк-пойнтов.
За выход в финал Уимблдона-2026 Линда Носкова поспорит с украинской теннисисткой Мартой Костюк.
Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
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