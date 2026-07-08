Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Линда Носкова — Элисе Мертенс, результат матча 8 июля 2026, счет 2:0, 1/4 финала Уимблдон-2026

Линда Носкова пробилась в 1/2 финала Уимблдона-2026, обыграв Мертенс
Комментарии

12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова обыграла бельгийку Элисе Мертенс (27-й номер рейтинга) в 1/4 финала Уимблдона-2026 со счётом 6:3, 7:5.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2026, среда. 15:05 МСК
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Элисе Мертенс
27
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут. За время матча Линда Носкова выполнила семь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать 2 из 11 брейк-пойнтов. Элисе Мертенс сделала в игре четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 2 из 11 брейк-пойнтов.

За выход в финал Уимблдона-2026 Линда Носкова поспорит с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Сетка Уимблдона-2026
Календарь Уимблдона-2026
Материалы по теме
Коболли рвётся в 1/2 финала Уимблдона! Носкова и Костюк уже там, ещё сыграет Фриц. LIVE!
Live
Коболли рвётся в 1/2 финала Уимблдона! Носкова и Костюк уже там, ещё сыграет Фриц. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android