Определились все участницы 1/2 финала Уимблдона-2026

Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона завершились полуфинальные матчи на Уимблдоне-2026 у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистками соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Женщины. 1/2 финала:

Каролина Мухова (Чехия, 10) — Кори Гауфф (США, 7);

Марта Костюк (Украина, 12) — Линда Носкова (Чехия, 9).

В 1/4 финала Мухова обыграла Наоми Осаку со счётом 7:6 (7:4), 6:4, Гауфф на этой стадии оказалась сильнее Джессики Пегулы (4:6, 6:3, 6:3), Костюк победила Жасмин Паолини (6:3, 6:2), а Носкова — Элисе Мертенс (6:3, 7:5).

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнования является польская теннисистка Ига Швёнтек. В финале прошлогоднего турнира она оказалась сильнее американки Аманды Анисимовой со счётом 6:0, 6:0.