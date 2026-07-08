Тейлор Фриц — Александр Зверев: немец выиграл стартовый сет 1/4 финала Уимблдона
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Сегодня, 8 июля, продолжился травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В четвертьфинале соревнований чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немец Александр Зверев играет против седьмого номера рейтинга американца Тейлора Фрица. После первого сета счёт 6:4 в пользу немца. Теннисисты провели на корте 38 минут.
Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2026, среда. 17:30 МСК
7
Тейлор Фриц
Т. Фриц
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|
|5
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. Счёт личных встреч — 10-5 в пользу Фрица (считая его победы в матчах Кубка Лэйвера 2024-го и 2025-го).
Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
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