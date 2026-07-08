Тейлор Фриц — Александр Зверев: немец выиграл стартовый сет 1/4 финала Уимблдона

Сегодня, 8 июля, продолжился травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В четвертьфинале соревнований чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немец Александр Зверев играет против седьмого номера рейтинга американца Тейлора Фрица. После первого сета счёт 6:4 в пользу немца. Теннисисты провели на корте 38 минут.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. Счёт личных встреч — 10-5 в пользу Фрица (считая его победы в матчах Кубка Лэйвера 2024-го и 2025-го).

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.