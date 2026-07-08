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Тейлор Фриц — Александр Зверев: результат матча 8 июля, счёт 0:3, 1/4 финала Уимблдона

Александр Зверев вышел в полуфинал Уимблдона, обыграв в трёх сетах Тейлора Фрица
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал Уимблдона-2026. В четвертьфинале соревнований он обыграл американца Тейлора Фрица (седьмой в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4, 6:2.

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2026, среда. 17:30 МСК
Тейлор Фриц
7
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 2
6 		6 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Встреча продолжалась 1 час 59 минут. В её рамках Зверев 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Фрица 17 эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За выход в финал соревнований Александр Зверев поспорит с представителем Великобритании Артуром Фери, который на стадии 1/4 финала победил итальянца Флавио Коболли.

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