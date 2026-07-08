Александр Зверев вышел в полуфинал Уимблдона, обыграв в трёх сетах Тейлора Фрица

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал Уимблдона-2026. В четвертьфинале соревнований он обыграл американца Тейлора Фрица (седьмой в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 59 минут. В её рамках Зверев 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Фрица 17 эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За выход в финал соревнований Александр Зверев поспорит с представителем Великобритании Артуром Фери, который на стадии 1/4 финала победил итальянца Флавио Коболли.