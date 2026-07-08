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Флавио Коболли — Артур Фери: результат матча 8 июля, счёт 0:3, 1/4 финала Уимблдона

Флавио Коболли с «баранкой» проиграл Артуру Фери в четвертьфинале Уимблдона-2026
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10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли не смог выйти в полуфинал Уимблдона-2026. В 1/4 финала он уступил представителю Великобритании Артуру Фери (114-й в рейтинге) со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 0:6.

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2026, среда. 17:15 МСК
Флавио Коболли
10
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 0
6 		7 7 6
             
Артур Фери
114
Великобритания
Артур Фери
А. Фери

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. В её рамках Коболли шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Фери шесть эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

В полуфинале соревнований Артур Фери встретится с третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым, который в 1/4 финала обыграл американца Тейлора Фрица.

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