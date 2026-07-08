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Уимблдон-2026, мужчины: результаты матчей на 8 июля

Уимблдон-2026, мужчины: результаты матчей на 8 июля
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Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона продолжился розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. Прошли матчи 1/4 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 10-го игрового дня.

Теннис. Уимблдон-2026. 1/4 финала. Результаты на 8 июля:

  • Тейлор Фриц (США, 6) – Александр Зверев (Германия, 2) — 4:6, 4:6, 2:6;
  • Флавио Коболли (Италия, 10) – Артур Фери (Великобритания, WC) — 4:6, 6:7 (4:7), 0:6.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В финале прошлогоднего турнира он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

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