Определились все участники 1/2 финала Уимблдона-2026

Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона завершились четвертьфинальные матчи на Уимблдоне-2026 у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистами соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Мужчины. 1/2 финала:

Янник Синнер (Италия, 1) — Новак Джокович (Сербия, 7);

Артур Фери (Великобритания, WC) — Александр Зверев (Германия, 2).

В 1/4 финала Синнер обыграл Ян-Леннарда Штруффа со счётом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3, Джокович победил Феликса Оже-Альяссима (7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4)), Фери — Флавио Коболли (6:4, 7:6 (7:4), 6:0), а Александр Зверев — Тейлора Фрица (6:4, 6:4, 6:2).

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В финале прошлогоднего турнира он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.