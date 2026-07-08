Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились все участники 1/2 финала Уимблдона-2026

Определились все участники 1/2 финала Уимблдона-2026
Комментарии

Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона завершились четвертьфинальные матчи на Уимблдоне-2026 у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистами соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Мужчины. 1/2 финала:

  • Янник Синнер (Италия, 1) — Новак Джокович (Сербия, 7);
  • Артур Фери (Великобритания, WC) — Александр Зверев (Германия, 2).

В 1/4 финала Синнер обыграл Ян-Леннарда Штруффа со счётом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3, Джокович победил Феликса Оже-Альяссима (7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4)), Фери — Флавио Коболли (6:4, 7:6 (7:4), 6:0), а Александр Зверев — Тейлора Фрица (6:4, 6:4, 6:2).

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В финале прошлогоднего турнира он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Календарь Уимблдона
Сетка Уимблдона
Материалы по теме
Коболли и Фриц разгромлены в 1/4 финала Уимблдона! А Носкова и Костюк прошли дальше. LIVE!
Live
Коболли и Фриц разгромлены в 1/4 финала Уимблдона! А Носкова и Костюк прошли дальше. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android