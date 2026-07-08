Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона завершились четвертьфинальные матчи Уимблдона-2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос: «Кто станет чемпионом Уимблдона-2026 у мужчин?»

Теннис. Уимблдон-2026. Мужчины. 1/2 финала:

Янник Синнер (Италия, 1) — Новак Джокович (Сербия, 7);

Артур Фери (Великобритания, WC) — Александр Зверев (Германия, 2).

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В финале прошлогоднего турнира он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.