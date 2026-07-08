«Это ужасно. Очень далеко от честной игры». Костюк — о возможном допуске России на ОИ-2028

13-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о том, что россияне могут выступить в составе сборной России на Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе (США).

«Думаю, это ужасно. И что это очень далеко от честной игры, для всех стран, которые причастны, не только для Украины. Я 100% не согласна с этим решением, но не думаю, что что-то изменится.

Я просто хочу и надеюсь выйти и обыграть каждого россиянина, против которого буду играть на Олимпиаде. Вот и всё», — сказала Костюк на пресс-конференции.

7 июля МОК временно снял приостановку деятельности ОКР, действовавшую с 12 октября 2023 года. Организация приняла такое решение, в том числе в связи с началом квалификационного периода как к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, так и к зимним юношеским Олимпийским играм 2028 года, и необходимостью обеспечения равного доступа к этим соревнованиям для всех спортсменов.