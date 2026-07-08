В 1/2 финала Уимблдона-2026 вышли 2 из 23 финалистов травяных турниров 2026 года

Сегодня, 8 июля, на кортах травяного турнира «Большого шлема» Уимблдоне прошли матчи 1/4 финала. До полуфинала соревнований дошли только 2 из 23 финалистов турниров на траве 2026 года.

Теннис. Финалисты травяных турниров, завершившие выступление на Уимблдоне:

Лондон — Донна Векич (Хорватия) — Эмма Радукану (Великобритания);

Хертогенбосх — Робин Монтгомери (США) — Барбора Крейчикова (Чехия);

Берлин — Джессика Пегула (США);

Ноттингем — Мари Боузкова (Чехия) — Эмма Наварро (США);

Бад-Хомбург — Наоми Осака (Япония);

Истбурн — Мэдисон Киз (США) — Татьяна Мария (Германия).

Штутгарт — Бен Шелтон (США) — Тейлор Фриц (США);

Хертогенбосх — Камиль Майхшак (Польша) — Алекс де Минор (Австралия);

Галле — Фрэнсис Тиафо (США) — Тейлор Фриц (США);

Лондон — Франсиско Серундоло (Аргентина) — Томми Пол (США);

Мальорка — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Итан Куинн (США);

Истбурн — Уго Умбер (Франция) — Зизу Бергс (Бельгия).

В 1/2 финала Уимблдона вышли только чемпионка соревнований в Берлине Линда Носкова и победительница турнира в Бад-Хомбурге Каролина Мухова.